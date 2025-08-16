Трамп покликав Зеленського обговорювати вихід із Донбасу в обмін на гарантії Путіна, - NYT

Президент США Дональд Трамп хоче схилити президента України Володимира Зеленського на бік угоди, яку запропонував російський диктатор Володимир Путін. Мається на увазі вивід українських військ з Донбасу в обмін на "мирну угоду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Окрім Зеленського, Трамп планує схилити на бік цієї всеохоплюючої "мирної угоди" також ключових союзників України в Європі. Україна повинна буде передати Росії неокуповані Кремлем території Донбасу.

Україна не може проігнорувати ці переговори, оскільки тоді російський режим отримає перевагу. Зеленський 18 серпня відвідає Трампа у Вашингтоні, щоб поговорити про це.

"Це суперечить стратегії, про яку Трамп та європейські союзники, а також Зеленський, домовилися перед самітом США та Росії на Алясці", - зазначає видання.

Зміни позицій та пропозиції Путіна

За словами джерел видання, Трамп змінив позицію після саміту на Алясці. Відтепер перевага віддається не припиненню вогню, а "швидкій мирній угоді" - але Зеленський, на думку Трампа, повинен передати Росії решту Донбасу, в тому числі райони, які не окуповані російськими військами.

Путін у відповідь пропонує припинення вогню, заморозку лінії фронту та погодився дати письмове зобов'язання не нападати на Україну, або на будь-яку країну Європи. Втім, відомо, що Росія не дотримується свого слова, тому довіри обіцянкам Путіна немає.

Реакція Європи

Європа дуже прохолодно сприйняла дії Трампа. Окрім критики за небажання реалізовувати свої погрози щодо санкцій проти Росії американський президент знову отримав репутацію людини, яка змінює позиції під впливом російського диктатора.

Попри дописи Трампа у соцмережах про те, що його позицію нібито підтримала Європа, лідери європейських країн вже дали зрозуміти, що це далеко не так - причому заявили про це як приватно, так і публічно.

Зокрема спільна заява євролідерів не повторює тверджень Трампа. Звісно, що Велика Британія, Франція, Німеччина та інші країни привітали зусилля Трампа зі встановлення миру в Україні, але на цьому реверанси в бік американського лідера скінчилися. Європа погрожує посиленням санкцій проти Росії попри позицію США.

"Відповідальність на Зеленському"

Тим часом Трамп підтвердив плани прийняти Зеленського у Білому домі 18 серпня. Скоріше за все, там він планує змусити українського президента прийняти умови Путіна.

В інтерв'ю на лояльному телеканалі Fox News після саміту на Алясці Трамп поклав відповідальність за забезпечення миру на Зеленського та європейців.

"Тепер справді справа за президентом Зеленським, щоб це зробив. Я б також хотів сказати, що європейські країни повинні трохи долучитися", - заявив він.