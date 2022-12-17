Росія отримала нову партію іранських дронів, - ГУР

Російські окупанти отримали від Ірану нову партію дронів-камікадзе Shahed-136. Вони вже використали їх для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням "Шахедів" вона явно менша. Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів "Шахеди" не використовувалися. Використовувалися всі інші засоби, все ракетне озброєння", - заявив Юсов.

Він також зазначив, що про постачання іранських балістичних ракет до Росії інформації поки немає, але відомо про попередні домовленості між країнами та надзвичайні зусилля, які Кремль докладає для початку передачі.