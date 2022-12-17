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Росія застосувала всі види озброєння під час вчорашньої атаки, - Повітряні сили

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Київ, Субота 17 грудня 2022 09:16
Росія застосувала всі види озброєння під час вчорашньої атаки, - Повітряні сили Фото: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат (АрміяInform)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська під час масованого ракетного удару 16 грудня застосували всі види озброєння. Окрім, іранських "Шахедів", які були запущені ворогом напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначає, росіяни за день до масованого удару застосували іранські дрони, але це не лише для того, щоб "промацати" українську ППО.

"Це, зокрема, робиться для того, щоб дізнатися де саме були збиті ті "Шахеди", де саме дістала їх наша протиповітряна оборона. Тому що збивають "Шахеди" вночі і передусім це роблять зенітні ракетні комплекси. Зрозуміло, що вони визначають їх місце розташування та роблять потім корективи для своїх вже ракетних атак.

За його словами, зазвичай російські війська в один день застосовують усе наявне озброєння, як сталося і 16 грудня.

"Учора було застосовано фактично все...Є різні ракети і різних типів наземного, повітряного та морського базування, які й були застосовані. Окрім "Шахедів", вони були запущені напередодні", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

За даними Генштабу, загалом вчора ворог випустив по нашій країні 98 ракет і здійснив понад 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

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