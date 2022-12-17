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В армію Білорусі надходить нова спеціальна військова техніка, - "Гаюн"

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Білорусь, Субота 17 грудня 2022 14:51
В армію Білорусі надходить нова спеціальна військова техніка, - "Гаюн" Фото: до армії Білорусі надходить нова спеціальна військова техніка (t.me/Hajun_BY)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До військ радіоелектронної боротьби Збройних сил Білорусі надійшли нові зразки спеціальної військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Гаюн" зазначає, що, судячи з опублікованих Міноборони фотографій, всього було передано не менше 6 одиниць техніки:

  • станція перешкод УКХ зв'язку Р-934УМ2 "Гроза-6" (на шасі автомобіля МАЗ).
  • пункт управління підрозділами радіоелектронної боротьби Р-330КБ (на шасі автомобіля "Урал").
  • станція Р-327 "Кветка" (на шасі автомобіля МАЗ).
  • комплекс радіомоніторингу та придушення УКХ-зв'язку "Щит МДМ" (на шасі автомобіля КамАЗ).

Повідомляється, що техніку було передано 228 окремому полку радіоелектронної боротьби (з наземними засобами) Вітебської області та 10 окремому батальйону радіоелектронної боротьби Мінської області.

Як повідомлялося раніше, командувач ОК "Південь" генерал-майора Андрій Ковальчук вважає, що Росія знову може спробувати вторгнутися з півночі. Це може статися приблизно до "річниці" її першої невдалої спроби "взяти Київ" у лютому.

При цьому аналітики ISW вважають, що росіяни навряд чи зможуть взяти Київ навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

Про те, що відомо про можливий повторний наступ окупантів та нові погрози, читайте - у матеріалі РБК-Україна.

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