Путін тричі переносив початок вторгнення в Україну, - розвідка

Президент Росії Володимир Путін три рази відкладав наступ на Україну, востаннє - у середині лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю заступника начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького для BILD.

За словами Скібіцького Путін кілька разів обговорював дату вторгнення з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

"ФСБ наполягала на наступі, вони були переконані, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси та підштовхували Герасимова до атаки", - пояснює заступник голови ГУР.

Він розповідає, що зрештою, Герасимов піддався тиску та схвалив операцію, але недооцінив ситуацію.

"Той факт, що російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби, показує, як сильно вони прорахувалися", - додав Скібіцький.

Він також нагадав, що внаслідок цього прорахунку всі перші цілі РФ провалилися, вони не змогли оточити Київ, а також не змогли взяти Суми, Чернігів чи Харків.