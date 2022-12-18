Окупанти обстріляли Сумську область з САУ та мінометів
Сьогодні, 18 грудня, війська Російської Федерації завдали понад 20 ударів по території Сумської області, використовуючи мінометну та артилерійську зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
"Ворог завдав 26 ударів по території Глухівської та Шалигінської громад", - сказав Живицький.
Голова Сумської ОВА повідомив, що по Глухівській громаді росіяни завдали 16 ударів з мінометів, ще 10 ударів завдали по Шалигинській громаді, але вже з САУ.
Живицький додав, що внаслідок обстрілу, в обох випадках обійшлось без постраждалих та руйнувань.
Нагадаємо, за добу, 15 грудня, російські війська нанесли 58 ударів по території Сумської області. Під обстріл потрапили дві громади.
Раніше ми писали, що 14 грудня, росіяни вкотре обстріляли територію Сумської області, зокрема Путивльську громаду.
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