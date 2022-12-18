Окупанти обстріляли Сумську область з САУ та мінометів

Сьогодні, 18 грудня, війська Російської Федерації завдали понад 20 ударів по території Сумської області, використовуючи мінометну та артилерійську зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Ворог завдав 26 ударів по території Глухівської та Шалигінської громад", - сказав Живицький.

Голова Сумської ОВА повідомив, що по Глухівській громаді росіяни завдали 16 ударів з мінометів, ще 10 ударів завдали по Шалигинській громаді, але вже з САУ.

Живицький додав, що внаслідок обстрілу, в обох випадках обійшлось без постраждалих та руйнувань.