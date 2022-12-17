У Херсоні пролунав вибух: у мережі повідомляють про "приліт" у приватний сектор

Російські війська вранці 17 грудня завдали чергового удару по Херсону. Попередньо ракета прилетіла до житлового сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, удар припав по приватному сектору в одному з районів міста. Внаслідок атаки, за попередніми даними, загинула людина.

Зазначимо, що влада та військова адміністрація поки не підтверджують цю інформацію.