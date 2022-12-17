ua ru
Сб, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні пролунав вибух: у мережі повідомляють про "приліт" у приватний сектор

Новость на русском →
Херсон, Субота 17 грудня 2022 10:02
У Херсоні пролунав вибух: у мережі повідомляють про "приліт" у приватний сектор Фото: окупанти 17 грудня знову вдарили по Херсону (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 17 грудня завдали чергового удару по Херсону. Попередньо ракета прилетіла до житлового сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, удар припав по приватному сектору в одному з районів міста. Внаслідок атаки, за попередніми даними, загинула людина.

Зазначимо, що влада та військова адміністрація поки не підтверджують цю інформацію.

Нагадаємо, днями російські війська обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок ударів загинула одна людина.

Також 15 грудня окупанти знову вдарили центром Херсона поблизу будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный удар Херсон Війна в Україні
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах