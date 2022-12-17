У Херсоні пролунав вибух: у мережі повідомляють про "приліт" у приватний сектор
Російські війська вранці 17 грудня завдали чергового удару по Херсону. Попередньо ракета прилетіла до житлового сектору.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як повідомляють місцеві жителі, удар припав по приватному сектору в одному з районів міста. Внаслідок атаки, за попередніми даними, загинула людина.
Зазначимо, що влада та військова адміністрація поки не підтверджують цю інформацію.
Нагадаємо, днями російські війська обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок ударів загинула одна людина.
Також 15 грудня окупанти знову вдарили центром Херсона поблизу будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей.
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