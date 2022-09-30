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Зеленський провів термінове засідання РНБО: перші подробиці

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Київ, П'ятниця 30 вересня 2022 16:49
Зеленський провів термінове засідання РНБО: перші подробиці Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський провів термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). Вже з'явилися перші подробиці.

Про перші результати засідання РНБО дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна нижче.

Перші подробиці

В Офісі президента зазначили, що члени РНБО обговорили спроби анексії території України та ескалацію збройної агресії з боку Росії. Учасники засідання заслухали доповіді в.о. голови СБУ Василя Малюка та начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Голови Донецької, Луганської, Херсонської ОВА та представник президента в Криму розповіли про так зване "волевиявлення" на окупованих територіях. На фейкових референдумах відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.

РНБО розглянула питання забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. На засіданні виступили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Учасники РНБО ухвалили заходи для розширення міжнародної коаліції, збільшення військової допомоги, посилення санкцій проти РФ, стратегії ядерного стримування.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що про скликання президентом Володимиром Зеленським термінового засідання РНБО повідомив вчора його прес-секретар Сергій Никифоров, але не оголосив порядку денного.

Секретар РНБО Данілов анонсував ухвалення на засіданні РНБО "фундаментальних рішень для України", а сам Зеленський заявив про заплановані ухвалення рішень, "які можуть стати реакцією на дії РФ".

Варто зазначити, що сьогодні Володимир Путін оголосив про анексію окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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