ua ru
Пт, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский провел срочное заседание СНБО: первые подробности

Новина українською →
Киев, Пятница 30 сентября 2022 16:49
Зеленский провел срочное заседание СНБО: первые подробности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Уже появились первые подробности.

Первые результаты заседания СНБО узнайте в материале РБК-Украина ниже.

Первые подробности

В Офисе президента отметили, что члены СНБО обсудили попытки аннексии территории Украины и эскалацию вооруженной агрессии со стороны России. Участники заседания заслушали доклады и.о. главы СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

Главы Донецкой, Луганской, Херсонской ОВА и представитель президента в Крыму рассказали о так называемом "волеизъявлении" на оккупированных территориях. На фейковых референдумах происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.

СНБО рассмотрел вопрос обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства. На заседании выступили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Участники СНБО приняли меры по расширению международной коалиции, увеличению военной помощи, усилению санкций против РФ, стратегии ядерного сдерживания.

Что этому предшествовало

Напомним, что о созыве президентом Владимиром Зеленским срочного заседания СНБО сообщил вчера его пресс-секретарь Сергей Никифоров, но не объявил повестку дня.

Секретарь СНБО Данилов анонсировал принятие на заседании СНБО "фундаментальных решений для Украины", а сам Зеленский заявил о запланированных принятиях решений, "которые могут стать реакцией на действия РФ".

Стоит отметить, что сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский СНБО
NEWS
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины