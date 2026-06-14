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Зеленський провів телефону розмову з Трампом, - джерело РБК-Україна

17:45 14.06.2026 Нд
2 хв
Що обговорили лідери країн?
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 14 червня, провів телефону з президентом США Дональд Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

За словами співрозмовника, розмова між лідерами тривала щонайменше 30 хвилин. Під час бесіди український президент привітав Трампа із днем народження та обговорив інші теми, включаючи переговори.

"Відбулась нормальна розмова, президент привітав Трампа із днем народження, і встигли обговорити все найважливіше - в тому числі ідеї по переговорам", - сказало джерело.

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Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, завтра, 15 червня, у Франції розпочнеться саміт G7, який триватиме до 17 числа. ЗМІ вже повідомили, що в робочій сесії братимуть участь як президент США Дональд Трамп, так і президент України Володимир Зеленський.

Однак окремої двосторонньої зустрічі Трамп не планував. При цьому джерело Politico зазначає, що домовленість про таку зустріч ще може бути досягнута.

До речі, нещодавно ЗМІ писали, що лідери ЄС на цьому саміті мають намір переконати Трампа змінити підхід до переговорів з Росією щодо війни в Україні. Зокрема, Європа виступає за те, щоб нинішня лінія фронту стала основою переговорів.

Також у Politico сьогодні вийшла стаття, де йдеться про те, що Україна та Європа на тлі успіхів Києва на полі бою та у війні дронів мають намір переконати Трампа у трьох ключових речах.

Зокрема, сторони мають намір переконати Трампа прискорити поставки ракетних систем Patriot, відновити підтримку України та посилити санкційний тиск на Росію, щоб змусити Москву сумлінно вести переговори.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМирні переговориВійна в Україні