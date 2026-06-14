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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, - источник РБК-Украина

17:45 14.06.2026 Вс
2 мин
Что обсудили лидеры стран?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 июня, провел телефон с президентом США Дональд Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника, разговор между лидерами длился не менее 30 минут. Во время беседы украинский президент поздравил Трампа с днем рождения и обсудил другие темы, включая переговоры.

"Состоялся нормальный разговор, президент поздравил Трампа с днем рождения, и успели обсудить все самое важное - в том числе идеи по переговорам", - сказал источник.

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Встреча Зеленского и Трампа и встреча Зеленского и Трампа

Напомним, завтра, 15 июня, во Франции начнется саммит G7, который продлится до 17 числа. СМИ уже сообщили, что в рабочей сессии будут участвовать как президент США Дональд Трамп, так и президент Украины Владимир Зеленский.

Однако отдельной двусторонней встречи Трамп не планировал. При этом источник Politico отмечает, что договоренность о такой встрече еще может быть достигнута.

Кстати, недавно СМИ писали, что лидеры ЕС на этом саммите намерены убедить Трампа изменить подход к переговорам с Россией относительно войны в Украине. В частности, Европа выступает за то, чтобы нынешняя линия фронта стала основой переговоров.

Также в Politico сегодня вышла статья, где говорится о том, что Украина и Европа на фоне успехов Киева на поле боя и в войне дронов намерены убедить Трампа в трех ключевых вещах.

В частности, стороны намерены убедить Трампа ускорить поставки ракетных систем Patriot, возобновить поддержку Украины и усилить санкционное давление на Россию, чтобы заставить Москву добросовестно вести переговоры.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине