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Лідери Британії, Франції і Німеччини виставили Росії умови миру після саміту з Зеленським

00:34 08.06.2026 Пн
2 хв
Яка лінія має стати відправною точкою для миру?
aimg Катерина Коваль
Лідери Британії, Франції і Німеччини виставили Росії умови миру після саміту з Зеленським Фото: президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
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Лідери Британії, Франції, Німеччини та України за підсумками саміту в Лондоні 7 червня опублікували спільну заяву з п'ятьма умовами для досягнення справедливого та тривалого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

П'ять умов для миру

У спільній заяві чотири лідери визначили такі умови:

1. Негайне припинення вогню. Путіна закликають погодитися на повне та негайне припинення бойових дій.

2. Лінія зіткнення як відправна точка. Міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Суверенне право України обирати власні механізми безпеки та альянси має бути повністю дотримане.

3. Юридично обов'язкові гарантії безпеки для України після припинення вогню - з опорою на зобов'язання, взяті в Берліні у грудні 2025 року та Парижі у січні 2026-го. Передбачається розгортання Багатонаціональних сил - Україна.

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4. Заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, доки Росія не припинить агресію та не компенсує збитки, завдані Україні.

5. Захист європейських безпекових інтересів. Будь-які елементи переговорів, що стосуються ЄС і НАТО, потребують згоди відповідних країн-членів.

Що ще обговорювали

Лідери підтримали пропозицію Зеленського про прямий діалог між Україною та Росією за активної участі США та Європи. Вони також обговорили, як використати саміти G7 в Евіані, Коаліції охочих та НАТО в Анкарі для координації підтримки України.

Окремо наголошено на необхідності збільшення виробництва ракет-перехоплювачів, спільної розробки протиракетної оборони та засобів глибокого удару.

Лідери засудили масштабні російські ракетні та дронові атаки, включно з неодноразовим застосуванням "Орєшників", а також "безвідповідальні вторгнення російських дронів на територію НАТО".

Лондонський саміт відбувся на тлі дипломатичного обміну між Києвом і Москвою. Наприкінці травня Зеленський передав Путіну повідомлення через Романа Абрамовича із готовністю зустрітися на двосторонньому саміті - вперше за понад чотири роки.

5 червня Путін відповів на лист Зеленського під час виступу на Петербурзькому форумі, проте замість обговорення умов миру зосередився на особистих образах. Зеленський назвав таку відповідь "слабкою" і закликав міжнародну спільноту посилити фінансовий та політичний тиск на Росію.

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