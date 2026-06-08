Лідери Британії, Франції і Німеччини виставили Росії умови миру після саміту з Зеленським

Лідери Британії, Франції, Німеччини та України за підсумками саміту в Лондоні 7 червня опублікували спільну заяву з п'ятьма умовами для досягнення справедливого та тривалого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

П'ять умов для миру

У спільній заяві чотири лідери визначили такі умови:

1. Негайне припинення вогню. Путіна закликають погодитися на повне та негайне припинення бойових дій.

2. Лінія зіткнення як відправна точка. Міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Суверенне право України обирати власні механізми безпеки та альянси має бути повністю дотримане.

3. Юридично обов'язкові гарантії безпеки для України після припинення вогню - з опорою на зобов'язання, взяті в Берліні у грудні 2025 року та Парижі у січні 2026-го. Передбачається розгортання Багатонаціональних сил - Україна.

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4. Заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, доки Росія не припинить агресію та не компенсує збитки, завдані Україні.

5. Захист європейських безпекових інтересів. Будь-які елементи переговорів, що стосуються ЄС і НАТО, потребують згоди відповідних країн-членів.

Що ще обговорювали

Лідери підтримали пропозицію Зеленського про прямий діалог між Україною та Росією за активної участі США та Європи. Вони також обговорили, як використати саміти G7 в Евіані, Коаліції охочих та НАТО в Анкарі для координації підтримки України.

Окремо наголошено на необхідності збільшення виробництва ракет-перехоплювачів, спільної розробки протиракетної оборони та засобів глибокого удару.

Лідери засудили масштабні російські ракетні та дронові атаки, включно з неодноразовим застосуванням "Орєшників", а також "безвідповідальні вторгнення російських дронів на територію НАТО".