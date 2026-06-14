ua en ru
Нд, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського на G7 не буде, - The Guardian

08:05 14.06.2026 Нд
2 хв
Що відомо про плани Трампа на G7?
aimg Едуард Ткач
Двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського на G7 не буде, - The Guardian Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп наступного тижня візьме участь у саміті G7 разом із президентом України Володимиром Зеленським. Однак окремої двосторонньої зустрічі в планах немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian і Bloomberg.

Зазначимо, що саміт G7 триватиме з 15 до 17 червня в Евіані. Крім участі в робочій сесії "Великої сімки", у Трампа заплановано низку двосторонніх зустрічей.

За словами чиновника Білого дому, лідер США зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також лідерами Катару, ОАЕ, Єгипту та Індії. Однак окремої зустрічі з президентом Зеленським не заплановано. Цю інформацію підтверджують джерела обох видань.

Читайте також: Довіра європейців до США впала до критичного мінімуму, - соцопитування

Також один із високопоставлених чиновників США на умовах анонімності сказав, що успіхи Росії "більш-менш перетворилися".

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше", - додав він.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, вчора у ЗМІ вже була інформація, що Трамп і Зеленський будуть разом брати участь у робочій сесії лідерів країн G7.

Українське питання лідери планують розглянути під час першої робочої сесії і головною метою є формування єдиної позиції щодо підтримки України.

Також ЗМІ писали, що лідери Франції, Німеччини та Британії мають намір на G7 переконати Трампа змінити підхід до переговорів з Росією щодо війни в Україні. Зокрема, вони виступають за негайне припинення вогню, почати переговори взявши за основу нинішню лінію фронту, і повернути Європі вагомішу роль у переговорному процесі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський G7 Дональд Трамп Зустріч Зеленського та Трампа
Новини
РФ атакувала Миколаїв, під ударом енергетика і транспортна інфраструктура
РФ атакувала Миколаїв, під ударом енергетика і транспортна інфраструктура
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою