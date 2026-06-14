Україна і Європа готують для Трампа три ключові прохання на G7, - Politico

Завтра в понеділок, 15 червня, у Франції стартує саміт G7, на якому буде присутній президент США Дональд Трамп. На цій зустрічі Україна і європейські лідери мають намір переконати Трампа в трьох речах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання зазначає, що в Україні закінчуються ракети до ППО Patriot, влітку знову може не бути світла, а Трамп тим часом поглинений проблемами Ірану. Однак водночас Київ уперше за багато років досягає успіхів.

Зокрема, українські дрони перерізають лінії постачання РФ, виснажують її армію та економіку, а ЗСУ отримали вигоду від значного технологічного прогресу. І крім того, Україна вперше з 2023 року відвоювала більше територій, ніж втратила.

На цьому тлі Київ і Європа мають намір переконати Дональда Трампа в кількох речах, які стосуються як підтримки України, так і тиску на Росію.

Перший момент полягає в тому, що успіхи України можуть дати союзникам рідкісну можливість на майбутньому саміті G7 переконати Трампа в необхідності приділити увагу війні і закликати союзників заповнити проблеми. Йдеться, зокрема, про надання ППО аж до далекобійної ударної зброї - до наступного наступу РФ.

"Український лідер додасться від США дозволу на виробництво перехоплювачів Patriot усередині країни і звернувся до Німеччини з проханням надати десятки перехоплювачів зі своїх запасів в обмін на ті, що їх Київ виробить пізніше", - зазначає Politico.

Наразі нагальне питання полягає в тому, як збільшити підтримку Заходу настільки, щоб примусити Росію вести переговори сумлінно.

Видання пише, що торік президент США Дональд Трамп різко критикував українського колегу Володимира Зеленського за відмову від угоди і звинувачував його в надмірній старанності. Однак це все було до того, як становище Києва покращилося.

На цьому тлі європейські дипломати заявили, що саміт G7, який розпочинається в понеділок, має стати можливістю для прихильників України чітко підтвердити свою підтримку Києва у протистоянні РФ, зокрема військовими та фінансовими засобами.

"Сьогодні європейці беруть на себе майже 100% допомоги Україні, але для наших партнерів по G7, зокрема США, як і раніше, важливо продовжити вносити свій внесок - або, принаймні, не послаблювати свою підтримку ще більше", - сказав дипломат однієї з найбільших країн ЄС.

Продовжуючи Politico пише, що Євросоюз покрив фінансові потреби України на найближчі місяці за рахунок кредиту в розмірі 90 млрд євро. Але Київ прагне отримати ще щонайменше 20 млрд євро, щоб забрати свої успіхи на полі бою проти Росії.

Третє питання стосується посилення санкційного тиску на Росію і посилення підключення до цього питання Сполучених Штатів.

Зокрема, Україна чинила тиск на США та їхніх союзників з метою посилення економічного тиску на Москву, але за підсумком отримала неоднозначні результати, особливо з боку Вашингтона.

"ЄС ухвалив свій 20-й пакет санкцій проти Росії у квітні, але утримався від ухвалення ключової заборони на морські перевезення російських нафтових танкерів, сподіваючись, що США підтримають ці зусилля на G7", - повідомили два європейські чиновники.