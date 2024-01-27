Зеленський провів Ставку, а Мішель знявся з виборів до Європарламенту: новини за 26 січня

Український президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку, а глава Європейської ради Шарль Мішель вирішив зняти свою кандидатуру з виборів до Європейського парламенту.

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Зеленський провів чергову Ставку

Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед іншого обговорювалося питання дронів.

За словами Зеленського, ще один фокус уваги засідання Ставки був на снарядах.

Мішель відмовився від участі у виборах до Європарламенту

"Я не хочу, щоб суперечки відволікали нас від головного і завдавали шкоди інституту, який я очолюю, а отже, і європейському проекту", - заявив він.

Мішель визнав, що недооцінив "масштаб і радикальність деяких негативних реакцій" на оголошення про балотування до Європарламенту.

У США вперше стратили засудженого методом удушення азотом

В американському штаті Алабама чоловіка, засудженого за вбивство, вперше стратили за допомогою удушення чистим азотом. Цей метод просувають як простішу альтернативу смертельним ін'єкціям

Як повідомляється, Кеннет Юджин Сміт, якого визнали винним у вбивстві жінки у 1988 році, намагався оскаржити вирок, проте всі три апеляції було відхилено.

У 2022 році його вже намагалися стратити за допомогою смертельної ін'єкції, проте зробити цього не вдалося. Фахівці, які проводили процедуру, не змогли потрапити голкою у вену, а потім ордер на виконання вироку закінчився.

Зеленський анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи

В Україні створять Всеукраїнську економічну платформу. Вона має значно полегшити комунікації з підприємцями.

"Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства", - повідомив президент.

Угорщина ускладнює переговори про допомогу ЄС для України

Угорщина ускладнює переговори Європейського союзу про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.

"Дія.Підпис" стане доступний ще одній категорії осіб

Кабінет міністрів України підтримав постанову, що надасть змогу розпочати роботу над сервісом, який дозволить віддалено отримувати "Дія.Підпис" юридичним особам.

Раніше така послуга була доступна лише для фізичних осіб.

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