"Дія.Підпис" стане доступний ще одній категорії осіб

Кабінет міністрів України підтримав постанову, що надасть змогу розпочати роботу над сервісом, який дозволить віддалено отримувати "Дія.Підпис" юридичним особам. Раніше така послуга була доступна лише для фізичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

"Дія.Підпис" - це найзахищеніший електронний підпис, який можна активувати за лічені секунди в застосунку "Дія".

Тож можна забути про ручки, папери та ксерокси та підписувати всі необхідні документи онлайн. А ще "Дія.Підпис" можна використовувати для авторизації на платформах та в застосунках", - повідомили на порталі.

Міністерство цифрової трансформації України зауважило, що завдяки постанові, такий сервіс у майбутньому буде доступний не лише фізичним, а і юридичним особам.

"Вони зможуть генерувати "Дія.Підпис" у застосунку "Дія" незалежно від дії воєнного стану в України. Це значно спростить ведення бізнесу, допоможе пришвидшити процеси та зробити більш прозорими дії підприємців", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які бувають електронні підписи та як їх створити.

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