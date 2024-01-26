Росіяни посилили наступальні дії на Таврійському напрямку, - Тарнавський

Фото: Росіяни посилили наступ на Таврійському напрямку, знищено більше 160 ворожих дронів (Getty Images)

Протягом минулої доби, 25 січня, українські військові знищили 161 ворожий БпЛА на Таврійському напрямку. Росіяни тим часом посилили наступальні та штурмові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 10 авіаційних ударів;

4 ракетних удари;

провів 50 бойових зіткнень;

здійснив 624 артобстріли. "Російські окупанти збільшили кількість наступальних та штурмових дій", - пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Авдіївський напрямок Сили оборони відбили 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Мар'їнський напрямок ЗСУ продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 25 атак. Шахтарський напрямок Захисники відбили 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області. Запорізький напрямок Військові відбили 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області. Досягнення наших воїнів Втрати ворога склали 480 осіб. Також ЗСУ знищили 23 одиниці військової техніки росіян, а саме: 2 танки;

7 ББМ;

6 артсистем;

5 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки. "Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів противника. Нейтралізовано або знищено 161 БпЛА різних типів", - додає пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 25 січня, українські воїни ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 380 600 військових.