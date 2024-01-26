Ворожий дрон атакував авто гуманітарної місії в Часовому Яру (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гуманітарної місії "Проліска".

Сьогодні близько 11 години в місті Часів Яр Донецької області під час адресної видачі гуманітарної допомоги від UNHCR Ukraine, російська армія fpv-дроном атакувала автомобіль гуманітарної місії "Проліска".

Автомобіль, на який відбувся скид був позначений логотипами гуманітарної місії на капоті, бокових панелях та даху. Наліпка гуманітарної місії на даху автомобіля була близько метра у діаметрі, а отже її неможливо було не помітити оператору дрона.

Коли співробітник місії почув специфічне "жужжання" fpv дрону над головою, то швидко впав на землю, завдяки чому лишився живим.

Скид боєприпасу відбувся в декількох метрах від співробітника місії та місцевої жительки, яка отримувала в цей час гуманітарну допомогу.

Керівник гуманітарного центру місії "Проліска" у Донецькій області Євген Ткачов був одягнений в бронежилет та каску синього кольору, що також мали логотипи гуманітарної місії.

Внаслідок скиду боєприпасу був знищений кунг автомобіля, який використовувався для перевезення гуманітарної допомоги, пошкодження також отримали вікна та обшивка автівки. Крім цього згоріли декілька наборів непродовольчої допомоги.

"Гуманітарна місія "Проліска" розцінює дану атаку на співробітників місії на місці видачі гуманітарної допомоги та автомобіль місії, як черговий цілеспрямований терористичний акт російської армії, спрямований проти майна і співробітників гуманітарної місії "Проліска", - повідомили співробітники місії.

Нагадаємо, восени минулого року, ми повідомляли, що іноземні волонтери потрапили під ворожий артилерійський вогонь поблизу Часового Яру Донецької області.

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