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Зеленський анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи: яка її задача

Україна, П'ятниця 26 січня 2024 21:17
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Зеленський анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи: яка її задача Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Україні створять Всеукраїнську економічну платформу. Вона має значно полегшити комунікації з підприємцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства", - повідомив президент.

За його словами, уся спільнота українського бізнесу буде представлена на новій платформі.

"Зроблено в Україні" - це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших", - наголосив президент.

Глава держави наголосив, що уряд разом з Офісом президента, обласними державними адміністраціями та експертами має організувати роботу платформи. ЇЇ головне завдання - бути інструментом дієвої комунікації.

(Оновлено 22:00). Президент видав кілька указів стосовно Всеукраїнської економічної платформи.

Указом №31/2024 Зеленський доручив ОП, Кабміну та ОВА протягом двох тижнів концепцію та структуру функціонування Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", а також протягом місяця забезпечити початок роботи Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Водночас указом №30/2024 Зеленський доручив утворити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при президентові України, а також затвердити персональний склад даної Ради.

Нагадаємо, днями президент повідомляв, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо економічної безпеки та стабільності у період триваючого воєнного стану в країні.

Зокрема, він повідомляв про створення Ради з підтримки підприємництва.

До цього, 22 січня, президент Зеленський розповідав, що відбулась непроста дискусія між урядовцями та представниками вітчизняного бізнесу.

Глава держави повідомив, що ознайомився з деталями та попросив "зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті". Й анонсував їх представлення на РНБО.

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Володимир Зеленський
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