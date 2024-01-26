Армія РФ дедалі частіше використовує хімічну зброю проти ЗСУ, - ISW

Російські війська нарощують використання хімічної зброї в Україні, чим порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Інститут посилається на брифінг речника Українського центру дослідження трофейного та перспективного озброєння і військової техніки Генерального штабу України Андрія Рудика від 25 січня.

Під час брифінгу капітан заявив, що у грудні 2023 року російські війська почали використовувати гранати РГ-ВО з хлорацетофеноном, який є різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями. За словами Рудика, з того часу українські офіційні особи зафіксували 81 випадок використання російськими військами гранат РГ-ВО.

ISW нагадав, що раніше Генеральний штаб України повідомив про використання російськими військами з 14 грудня нового типу спеціальної гранати, що містить газ CS (2-хлорбензалмалононітрил, також РХБЗ). І додав, що за перші два тижні січня російські війська застосували хімічну зброю щонайменше 51 раз.

"Наприкінці грудня російська 810-та морська піхотна бригада визнала, що умисно застосовує хімічну зброю, скидаючи гранати К-51 з газом CS з безпілотників на українські позиції біля Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області", - йдеться у звіті.

Рудик заявив, що гранати РГ-ВО можуть вбити особовий склад у бліндажі або закритому приміщенні протягом п'яти хвилин. За його словами, дослідження показало, що нещодавно використана російська граната РГ-ВО була виготовлена на невстановленому, але, ймовірно, російському заводі у 2023 році.

На його думку, Росія, ймовірно, намагається оцінити міжнародну реакцію на застосування хімічної зброї в Україні, щоб розширити тип зброї, яку використовують російські війська.

В ISW нагадали, що Росія є учасницею Конвенції про заборону хімічної зброї. Документ забороняє використання РХБЗ як методу ведення війни.

Використання хімічної зброї РФ проти України

Українські військові повідомили про зростання динаміки використання російськими загарбниками хімічних боєприпасів. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин.

Військові зафіксували уже 626 фактів застосування Росією боєприпасів, що споряджені отруйними хімічними речовинами. З них 51 випадок зафіксований лише у січні цього року.

Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена повідомили про ризик застосування Росією хімічної зброї в Україні. У Білому домі занепокоєні, що росіяни підуть на такий відчайдушний крок у разі нових провалів на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.