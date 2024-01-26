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Мішель відмовився від участі у виборах до Європарламенту

П'ятниця 26 січня 2024 20:18
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Мішель відмовився від участі у виборах до Європарламенту Фото: голова Ради ЄС Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Європейської ради Шарль Мішель вирішив зняти свою кандидатуру з виборів до Європейського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Libre.

"Я не хочу, щоб суперечки відволікали нас від головного і завдавали шкоди інституту, який я очолюю, а отже, і європейському проекту", - заявив він.

Мішель визнав, що недооцінив "масштаб і радикальність деяких негативних реакцій" на оголошення про балотування до Європарламенту.

"Я відзначаю, що образливі нападки все частіше превалюють над фактичними та об'єктивними аргументами. На мій погляд, це негативно позначається на розвитку демократичного життя. На особистому рівні це змушує мене замислитися над значенням і впливом, не тільки для себе, а й для близьких мені людей, виборчих зобов'язань, яким я присвятив своє життя протягом тридцяти років", - заявив він.

Що цьому передувало

Президент Євроради Шарль Мішель в інтерв'ю бельгійським ЗМІ заявив, що має намір взяти участь у виборах до Європарламенту. Це передбачало, що Мішель залишить посаду голови Ради ЄС достроково.

Додамо, що 48-річний Мішель є колишнім прем'єр-міністром Бельгії і з кінця 2019 року обіймає посаду голови Ради ЄС.

При цьому тимчасово очолити Єврораду у разі відставки чинного президента міг прем'єр Угорщини Віктор Орбан, оскільки Угорщина головуватиме в ЄС із липня 2024 року до грудня.

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Шарль Мишель Європарламент
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