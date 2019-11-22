Зеленский и Трюдо обсудили саммит в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 ноября, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которого обсудили предстоящий саммит в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что Трюдо положительно оценил договоренность о проведении саммита "нормандской четверки" 9 декабря, а также приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращения захваченных Россией судов.

Зеленский поздравил премьер-министра Канады с победой Либеральной партии на парламентских выборах и формированием нового правительства. Также президент Украины выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для украинцев.

Кроме этого Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, встреча в нормандском формате должна состояться 9 декабря в Париже. По словам Владимира Зеленского, одним из вопросов, который будет поднимать Украина, является возвращение на подконтрольную украинскому правительству территорию всех заключенных.

Кроме того, в конце августа канцлер Германии Ангела Меркель и Джастин Трюдо призвали Украину к реформам, а также заверили в дальнейшей поддержке.