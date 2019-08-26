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Трюдо и Меркель призвали Украину к реформам

Новости » Политика    26.08.2019 - 09:18
Трюдо и Меркель призвали Украину к реформам
Фото: Ангела Меркель и Джастин Трюдо (twitter.com/JustinTrudeau)

Трюдо и Меркель обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Украину к реформам, и заверили в дальнейшей поддержке. Об этом политики поговорили в рамках саммита лидеров стран G7 во французском Биаррице, передает пресс-служба Трюдо.

В частности, стороны обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ.

“Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ, отметив значительный мандат относительно этого, предоставленный после президентских и парламентских выборов”, - говорится в пресс-службе главы правительства Канады.

Кроме того, среди затронутых тем был также Иран и стремительные изменения климата в мире.

“Двое лидеров обсудили обязательность борьбы с изменениями климата. Они выразили обеспокоенность пожарами на Амазонке, и признали эту проблему международным кризисом, которую следует решать в рамках G7”, - говорится в пресс-релизе.

Напомним, ранее Меркель заявила о подготовке саммита в нормандском формате. Меркель рассказала, что скоро планируется саммит с участием президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина. Встреча в нормандском формате состоится в Париже.

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