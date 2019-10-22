Либеральная партия Джастина Трюдо побеждает на выборах в Канаде

Фото: Джастин Трюдо (bundesregierung.de)

Однако партия не получает большинство в парламенте

Либеральная партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на очередных выборах в парламент, состоявшихся 21 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предварительные результаты голосования, которые опубликовали CBC News и CTV News.

Согласно данным, Либеральная партия получает 156 из 338 мест в парламенте, что дает ей наибольшие шансы сформировать правительство большинства. Чтобы сформировать большинство, партия должна выиграть в 170 округах.

Второе место занимает Консервативная партия Канады во главе с Эндрю Широм, победившая в 122 округах. Квебекский блок лидирует в 32 округах, Новая демократическая партия - в 24, зеленые - в трех.

Всего для участия в выборах зарегистрировано 21 партию. В стране насчитывается 24,7 млн избирателей.

Напомним, Трюдо подал генерал-губернатору Канады заявление о роспуске парламента 11 сентября. Оно было одобрено.

Как писало ранее РБК-Украина, Трюдо заявлял, что Канада будет продолжать санкции в отношении России и ее физических лиц в связи с агрессией против Украины.