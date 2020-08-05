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Соперница Лукашенко заявила, что ей угрожали с украинского номера

Беларусь, Минск, Среда 05 августа 2020 01:13
Соперница Лукашенко заявила, что ей угрожали с украинского номера
Фото: Светлана Тихановська (Радые Свабода)
Автор: Артур Родивилов

По телефону сказали, что ее посадят, а детей заберут в детдом

Кандидат в президенты от оппозиции и главная соперница действующего президента Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что ей и ее детям угрожали неизвестные, которые звонили с украинского номера. Она назвала это подлым и противным поступком.

Об этом Тихановская рассказала проекту "Настоящее время".

По ее словам, она никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала.

"Это был звонок с украинского номера: "Меня просили передать, что, если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом", - рассказала она.

Тихановская назвала это подлым и противным поступком и отметила, столкнулась с подобным впервые.

Как известно, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Всего там зарегистрированы пять кандидатов - действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

Ранее сообщалось, что Тихановська вывезла детей в Евросоюз из-за угрозы того, что власть может их отобрать.

РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия Беларуси не зарегистрировала одного из главных конкурентов действующей власти Виктора Бабарыка.

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