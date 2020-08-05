Reuters обнародовал предварительные итоги расследования взрыва в Бейруте

Фото: последствия взрыва в Бейруте (twitter.com/AJEnglish)

У издания есть информация, что за 6 месяцев до взрыва было предупреждение

По результатам начального расследования, причиной взрыва в Бейруте является бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов. Пожар начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник.

Вопрос безопасности хранения селитры рассматривали несколько комитетов, но они так и не издали указ об утилизации этого легковоспламеняющегося материала. У издания есть информация, что за 6 месяцев до взрыва было предупреждение, что хранение этих веществ закончится трагедией.

Генеральный директор ливанской таможни отметил, что таможня отправила в судебные органы шесть документов, чтобы переместить селитру, но не получила от них ответа.

По данным Reuters, ливанская таможня в 2016 и 2017 годах просила через суд морскую администрация переместить или одобрить продажу нитрата аммония, чтобы гарантировать безопасность порта.

Напомним, в результате взрыва в Бейруни погибли не менее 100 человек и 4000 человек пострадали.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией.