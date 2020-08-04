В Бейруте прогремели два мощных взрыва, повреждены десятки зданий

Фото: столб дыма от взрыва (twitter.com/salmanonline)

Взрывной волной повредило несколько десятков домов

В столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. На место происшествия отправились экстренные службы.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

На данный момент известно о двух взрывах в порту Бейрута. На видео, которые публикуют очевидцы, огромная взрывная волна буквально сносит все на своем пути.

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago

pic.twitter.com/Lt1kahDXEt — Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. По его словам, погибших и раненых после взрыва "очень много".

Напомним, ранее сообщалось о мощном взрыве на военной базе в 30 км к юго-востоку от Тегерана.