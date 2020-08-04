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В Бейруте прогремели два мощных взрыва, повреждены десятки зданий

Бейрут, Вторник 04 августа 2020 18:38
В Бейруте прогремели два мощных взрыва, повреждены десятки зданий
Фото: столб дыма от взрыва (twitter.com/salmanonline)
Автор: Роман Калиниченко

Взрывной волной повредило несколько десятков домов

В столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. На место происшествия отправились экстренные службы.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

На данный момент известно о двух взрывах в порту Бейрута. На видео, которые публикуют очевидцы, огромная взрывная волна буквально сносит все на своем пути.

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. По его словам, погибших и раненых после взрыва "очень много".

Напомним, ранее сообщалось о мощном взрыве на военной базе в 30 км к юго-востоку от Тегерана.

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