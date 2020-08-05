"Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Фото: "горняки" вышли в 1/4 финала ЛЕ (twitter.com/fcshakhtar)

Еврокубки вернулись после паузы из-за коронавируса

Донецкий "Шахтер" крупно обыграл немецкий "Вольфсбург" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок прошел при пустых трибунах НСК "Олимпийского" и завершился со счетом 3:0.

Все три гола были забиты под конец поединка. Дубль оформил Жуниор Мораес, еще один гол на счету Манора Соломона. Благодаря этому результату команда Луиша Каштру пробилась в четвертьфинал Лиги Европы.

Первая игра в Германии, которая состоялся почти пять месяцев назад - еще в марте, завершилась победой "горняков" со счетом 2:1. Длительная пауза была вызвана распространением в мире пандемии коронавируса.

ПОБЕДА! МЫ – В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ ЛИГИ ЕВРОПЫ!



Выиграли в Киеве 3:0 и по сумме двух матчей (5:1) проходим «Вольфсбург»!#ШахтерВольфсбург @EuropaLeague #UEL pic.twitter.com/hkgDxYuP79 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 5, 2020

Напомним, следующим соперником "горняков" станет победитель пары "Айнтрахт" - "Базель". В первом матче победили швейцарцы - 3:0.

Согласно решению УЕФА, Лигу Европы доиграют в Германии. Второй по значимости евротурнир пройдет в четырех городах с 10 по 21 августа. Все поединки будут состоять из одной встречи и без зрителей.