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"Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Киев, Среда 05 августа 2020 21:51
"Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Фото: "горняки" вышли в 1/4 финала ЛЕ (twitter.com/fcshakhtar)
Автор: Вера Олейник

Еврокубки вернулись после паузы из-за коронавируса

Донецкий "Шахтер" крупно обыграл немецкий "Вольфсбург" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок прошел при пустых трибунах НСК "Олимпийского" и завершился со счетом 3:0.

Все три гола были забиты под конец поединка. Дубль оформил Жуниор Мораес, еще один гол на счету Манора Соломона. Благодаря этому результату команда Луиша Каштру пробилась в четвертьфинал Лиги Европы.

Первая игра в Германии, которая состоялся почти пять месяцев назад - еще в марте, завершилась победой "горняков" со счетом 2:1. Длительная пауза была вызвана распространением в мире пандемии коронавируса.

Напомним, следующим соперником "горняков" станет победитель пары "Айнтрахт" - "Базель". В первом матче победили швейцарцы - 3:0.

Согласно решению УЕФА, Лигу Европы доиграют в Германии. Второй по значимости евротурнир пройдет в четырех городах с 10 по 21 августа. Все поединки будут состоять из одной встречи и без зрителей.

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