ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский назначил нового замглавы Офиса президента

Киев, Среда 05 августа 2020 20:48
Зеленский назначил нового замглавы Офиса президента
Фото: Олег Татаров (112.ua)
Автор: Максим Зайченко

Он будет заниматься формированием госполитики в сфере правоохранительной деятельности

В среду, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента. Им стал Олег Татаров.

Соответствующий указ №310/2020 размещен на сайте ОП.

"Назначить Татарова Олега Юрьевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщили РБК-Украина в Офисе президента, Татаров будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности.

"В сферу моих компетенций входит формирование государственной политики в области правоохранительной деятельности, экспертное-аналитическое обеспечение деятельности Офиса президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", - цитирует слова Татарова пресс-служба ОП.

Татарову 50 лет. В органах внутренних дел работал с 1999-2014 годов. В 2011 году его назначили заместителем начальника главного следственного управления Министерства внутренних дел. С 2014 года он занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение.

Отметим, новый замглавы Офиса президента резко высказывался в адрес участников Революции Достоинства в 2014 году. В частности, он утверждал, что во время кровавых событий на Майдане митингующие стреляли сами по себе.

Также РБК-Украина писало, что глава государства сменил начальника Главного управления разведки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Владимир ЗеленскийОфис президента
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь