Зеленський проведе закриту зустріч з Папою Левом XIV

За його словами, аудієнція президента України та першої леді у Папи Римського Лева XIV відбудеться сьогодні після офіційної меси.

Раніше видання Sky News повідомило, що Папа Римський сьогодні вдень проведе приватну зустріч з Зеленським.

У понеділок, 12 травня, Папа уже спілкувався із Зеленським телефоном. Президент України став першим іноземним лідером, з ким поговорив новий понтифік.

Сходження Лева XIV на престол

Сьогодні у Ватикані відбулася церемонія інтронізації нового Папи Римського Лев XIV. Він став першим понтифіком з США. На інавгураційній месі були присутні понад 250 тисяч осіб, а також 150 делегацій з різних країн світу та представників міжнародних організацій.

Під час меси Папа Лев XIV згадав Україну і сказав, що "очікуються перемовини про справедливий мир".