Папу вибрали: у Ватикані голосування конклаву завершилось білим димом

У четвер, 8 травня, у Сикстинській капелі Ватикану відбувся конклав. 133 кардинали з 71 країни обрати нового Папу Римського - над Сикстинською капелою з'явився білий дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Сьогодні ввечері з димаря над Сикстинською капелою вийшов білий дим. Це означає, що кардинали обрали 267-го Папу Римського на другий день конклаву.