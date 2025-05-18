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Зеленский проведет закрытую встречу с Папой Львом XIV

Ватикан, Воскресенье 18 мая 2025 14:00
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Зеленский проведет закрытую встречу с Папой Львом XIV Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV проведут закрытую встречу в воскресенье, 18 мая. Это будет их первая официальная встреча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова журналистам.

По его словам, аудиенция президента Украины и первой леди у Папы Римского Льва XIV состоится сегодня после официальной мессы.

Ранее издание Sky News сообщило, что Папа Римский сегодня днем проведет частную встречу с Зеленским.

В понедельник, 12 мая, Папа уже общался с Зеленским по телефону. Президент Украины стал первым иностранным лидером, с кем поговорил новый понтифик.

Восхождение Льва XIV на престол

Сегодня в Ватикане состоялась церемония интронизации нового Папы Римского Льва XIV. Он стал первым понтификом из США. На инаугурационной мессе присутствовали более 250 тысяч человек, а также 150 делегаций из разных стран мира и представителей международных организаций.

Во время мессы Папа Лев XIV упомянул Украину и сказал, что "ожидаются переговоры о справедливом мире".

Заявления Папы об Украине

Напомним, что кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран новым понтификом 8 мая на второй день конклава. Он родился и вырос в США, но много времени провел в Южной Америке и даже получил гражданство Перу. Больше о Папе Льве XIV - в материале РБК-Украина.

Во время своих первых месс и посланий Папа Лев XIV упоминал Украину. На днях ему передали списки украинских воинов, которые находятся в российском плену.

По словам главного дипломата Святого Престола, понтифик планирует предложить провести переговоры Украины и России в Ватикане.

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Владимир Зеленский Ватикан Папа Римский Лев XIV
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