Зеленский проведет закрытую встречу с Папой Львом XIV

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV проведут закрытую встречу в воскресенье, 18 мая. Это будет их первая официальная встреча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова журналистам.

По его словам, аудиенция президента Украины и первой леди у Папы Римского Льва XIV состоится сегодня после официальной мессы.

Ранее издание Sky News сообщило, что Папа Римский сегодня днем проведет частную встречу с Зеленским.

В понедельник, 12 мая, Папа уже общался с Зеленским по телефону. Президент Украины стал первым иностранным лидером, с кем поговорил новый понтифик.

Восхождение Льва XIV на престол

Сегодня в Ватикане состоялась церемония интронизации нового Папы Римского Льва XIV. Он стал первым понтификом из США. На инаугурационной мессе присутствовали более 250 тысяч человек, а также 150 делегаций из разных стран мира и представителей международных организаций.

Во время мессы Папа Лев XIV упомянул Украину и сказал, что "ожидаются переговоры о справедливом мире".