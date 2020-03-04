Зеленский просит Раду проголосовать за отставку Гончарука

Зеленский просит проголосовать за отставку премьер-министра
Президент Владимир Зеленский просит Раду проголосовать за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом он заявил в Раде, передает корреспондент РБК-Украина.
Зеленский в ходе выступления заявил, что в правительстве Алексея Гончарука не было коррупции, но "не воровать - мало".
"Поэтому прошу нардепов проголосовать за отставку премьер-министра", - заявил он.
Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради.
Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради.Опубліковано Офіс Президента України Середа, 4 березня 2020 р.
Напомним, комитет организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. "За" проголосовали 23 членов комитета, двое воздержались и никто не был против.
Также глава комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко сообщил, что комитет будет сегодня еще собираться, чтобы рассмотреть представление президента Владимира Зеленского на нового премьер-министра.
Опубликовано заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.
Источники РБК-Украина сообщали, что на заседании фракции Зеленский предлагал нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также стал известен возможный состав Кабмина Шмыгаля.