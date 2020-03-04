ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский просит Раду проголосовать за отставку Гончарука

Новости » Политика     04.03.2020 - 16:30
Зеленский просит Раду проголосовать за отставку Гончарука
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский просит проголосовать за отставку премьер-министра

Президент Владимир Зеленский просит Раду проголосовать за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом он заявил в Раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский в ходе выступления заявил, что в правительстве Алексея Гончарука не было коррупции, но "не воровать - мало".

"Поэтому прошу нардепов проголосовать за отставку премьер-министра", - заявил он.

Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради.

Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 4 березня 2020 р.

Напомним, комитет организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. "За" проголосовали 23 членов комитета, двое воздержались и никто не был против.

Также глава комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко сообщил, что комитет будет сегодня еще собираться, чтобы рассмотреть представление президента Владимира Зеленского на нового премьер-министра.

Опубликовано заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Источники РБК-Украина сообщали, что на заседании фракции Зеленский предлагал нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также стал известен возможный состав Кабмина Шмыгаля.

Внеочередное заседание Рады: онлайн Зеленский о Кабмине Гончарука: не воровать - мало
Новости Украины Владимир ЗеленскийотставкаАлексей Гончарук
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь