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Опубликовано заявление Гончарука об отставке

Новости » Политика     04.03.2020 - 09:26
Опубликовано заявление Гончарука об отставке
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В комитете Рады должны рассматреть отставку Гончарука

Опубликовано заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Ее опубликовал нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура на своем Telegram-канале.

Нардеп рассказал, что это заявление будут рассматривать на комитете организации госвласти.

"Сейчас на комитете организации госвласти будем одобрять отправку в отставку Гончарука", - написал он.

Опубликовано заявление Гончарука об отставке

Фото: заявление об отставке Гончарука (telegram.org)

В заявлении Гончарук просит принять его отставку с поста премьер-министра.

Напомним, вчера спикер Рады Дмитрий Разумков во время заседания фракции "Слуга народа" заявил, что Гончарук написал заявление об отставке и оно уже поступило в Верховную раду.

Также вчера на заседании фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский предлагал нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также стал известен возможный состав Кабмина Шмыгаля.

Добавим, Верховная рада сегодня на внеочередном заседании заслушает отчеты руководителей силовых структур, обсудит вопрос "о Кабинете министров Украины".

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Новости Украины отставкаАлексей Гончарук
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