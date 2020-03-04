Рада отправляет в отставку Кабмин Гончарука: онлайн

Фото: Кабмин Алексея Гончарука (РБК-Украина)

Новым премьером могут назначить Дениса Шмыгаля

Отставка премьер-министра Алексея Гончарука и почти всего состава его Кабмина может быть вынесена на рассмотрение на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта. Подробнее о переформатировании Кабмина - в материале РБК-Украина.

Комитет рекомендовал Раде принять отставку Гончарука

Комитет ВРУ по вопросам организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука, за такое решение проголосовали 23 члена комитета.

Кроме того, сегодня комитет соберется еще раз, чтобы рассмотреть представление президента Владимира Зеленского на нового премьера.

Комитет Рады рассматривает отставку Гончарука

Появилось заявление Гончарука об отставке

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура на своем Telegram-канале опубликовал заявление премьера Алексея Гончарука об отставке.

Новым премьером могут назначить Шмыгаля, согласован предварительный состав его Кабмина

Согласно предложению президента Владимира Зеленского, новым премьером может быть назначен Денис Шмыгаль (вице-премьер, министр развития общин и территорий). На заседании фракции СН обсуждался предварительный состав Кабмина Шмыгаля, в который могут войти:

Министерство развития общин и территорий - Алексей Чернышов или Людмила Бугай

или Минэкономики - Роман Жуковский

Министр Кабинета министров - Олег Немчинов

Минфин - Игорь Уманский

Вице-премьер по оборонной промышленности - Олег Коростелев

Министр здравоохранения - Илья Емец

Министр социальной политики - Марина Лазебна

Министерство спорта - Вадим Гутцайт

Министерство обороны - Андрей Таран

Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба

Министр внутренних дел - Арсен Аваков

Министерство инфраструктуры - Владислав Криклий

Минкульт - Владимир Бородянский

Минагрополитики - Тимофей Милованов

Мининтеграции - Алексей Резников

Минветеранов - Сергей Бессараб

СН готова поддержать отставку Гончарука

Фракция "Слуги народа" накануне внеочередного заседания Рады провела заседание, на котором рассматривался вопрос переформатирования Кабмина. На заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. В частности, на фракции провели сигнальное голосование, чтобы установить, поддержат ли нардепы отставку действующего премьера. По результатам - фракция готова поддержать отставку Гончарука.

Кроме того, Зеленский на фракции предложил назначить Дениса Шмыгаля премьером вместо Гончарука. Шмыгаль, в свою очередь, представил предварительный состав своего возможного Кабмина.

Зеленский созвал внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 28 февраля принял решение созвать внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта, в повестке, в частности, - кадровые вопросы Кабмина.