Рада отправляет в отставку Кабмин Гончарука: онлайн

Новым премьером могут назначить Дениса Шмыгаля
Отставка премьер-министра Алексея Гончарука и почти всего состава его Кабмина может быть вынесена на рассмотрение на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта. Подробнее о переформатировании Кабмина - в материале РБК-Украина.
Комитет ВРУ по вопросам организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука, за такое решение проголосовали 23 члена комитета.
Кроме того, сегодня комитет соберется еще раз, чтобы рассмотреть представление президента Владимира Зеленского на нового премьера.
Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура на своем Telegram-канале опубликовал заявление премьера Алексея Гончарука об отставке.
Согласно предложению президента Владимира Зеленского, новым премьером может быть назначен Денис Шмыгаль (вице-премьер, министр развития общин и территорий). На заседании фракции СН обсуждался предварительный состав Кабмина Шмыгаля, в который могут войти:
Фракция "Слуги народа" накануне внеочередного заседания Рады провела заседание, на котором рассматривался вопрос переформатирования Кабмина. На заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. В частности, на фракции провели сигнальное голосование, чтобы установить, поддержат ли нардепы отставку действующего премьера. По результатам - фракция готова поддержать отставку Гончарука.
Кроме того, Зеленский на фракции предложил назначить Дениса Шмыгаля премьером вместо Гончарука. Шмыгаль, в свою очередь, представил предварительный состав своего возможного Кабмина.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 28 февраля принял решение созвать внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта, в повестке, в частности, - кадровые вопросы Кабмина.