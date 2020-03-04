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Зеленський просить Раду проголосувати за відставку Гончарука

Новини » Політика     04.03.2020 - 16:30
Зеленський просить Раду проголосувати за відставку Гончарука
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський просить проголосувати за відставку прем'єр-міністра

Президент Володимир Зеленський просить Раду проголосувати за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це він заявив у Раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський в ході виступу заявив, що в уряді Олексія Гончарука не було корупції, але "не красти - мало".

"Тому прошу нардепів проголосувати за відставку прем'єр-міністра", - заявив він.

Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради.

Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 4 березня 2020 р.

Нагадаємо, комітет організації держвлади рекомендував Раді прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. "За" проголосували 23 членів комітету, двоє утрималися і ніхто не був проти.

Також глава комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко повідомив, що комітет буде сьогодні ще збиратися, щоб розглянути подання Президента Володимира Зеленського на нового прем'єр-міністра.

Опублікована заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що на засіданні фракції Зеленський пропонував нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Також став відомий можливий склад Кабміну Шмигаля.

Позачергове засідання Ради: онлайн Зеленський про Кабмін Гончарука: не красти - мало
Новини України Володимир ЗеленськийотставкаОлексій Гончарук
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