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Комитет рекомендовал Раде принять отставку Гончарука

Новости » Политика     04.03.2020 - 09:44
Комитет рекомендовал Раде принять отставку Гончарука
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Отставку Гончарука рекомендовал Комитет организации госвласти

Комитет организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"За" проголосовали 23 членов комитета, 2 воздержались и никто не был против.

Также глава комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко сообщил, что комитет будет сегодня еще собираться, чтобы рассмотреть представление президента Владимира Зеленского на нового премьер-министра.

РБК-Украина писало, что спикер Рады Дмитрий Разумков во время заседания фракции "Слуга народа" заявил, что Гончарук написал заявление об отставке и оно уже поступило в Верховную раду. Также сегодня было опубликовано заявление Гончарука об отставке.

Источники издания сообщали, что на заседании фракции Зеленский предлагал нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также стал известен возможный состав Кабмина Шмыгаля.

Добавим, сегодня пройдет внеочередное заседание Рады, на котором будут проголосованы кадровые изменения в правительстве.

Рада отправляет в отставку Кабмин Гончарука: онлайн Опубликовано заявление Гончарука об отставке
Новости Украины отставкаАлексей Гончарук
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