ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський хоче участі Європи в переговорах з РФ: названо три головні країни

12:38 20.05.2026 Ср
2 хв
Президент прагне донести до РФ думку, що переговори потрібні їй самій
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський хоче участі Європи в переговорах з РФ: названо три головні країни Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна прагне відновити європейський дипломатичний формат Е3 за участю Британії, Франції та Німеччини для проведення мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Читайте також: Зеленський: Європа має бути в переговорах, варто визначити, хто її представить

За даними дипломатичних джерел, українська сторона більше не вважає США ефективним посередником у переговорах. Через це український президент Володимир Зеленський "вбачає потенціал" у відновленні формату Е3.

З відповідною пропозицією глава держави вже звернувся до французького колеги Еммануеля Макрона під час телефонної розмови минулого тижня, заявивши про бажання наповнити цей формат "додатковим змістом".

Джерело в E3 підтвердило ведення переговорів, проте конкретних домовленостей щодо прямих контактів із РФ наразі немає.

За словами джерел, українська влада прагне, щоб європейські переговорники донесли до Кремля думку, що мирні переговори відповідають інтересам самої Росії. Зокрема через те, що "Україна може зіпсувати росіянам святковий сезон".

Очікується, що перешкоджання подорожам громадян РФ та подальше зниження довіри до російського диктатора всередині країни може стати дієвим способом змусити Путіна добровільно сісти за стіл переговорів.

Що відомо про формат E3

Формат E3 - це неформальний механізм дипломатичної співпраці між Францією, Німеччиною та Британією.

Він був створений у 2003 році для переговорів з Іраном щодо його ядерної програми. Тоді європейська трійка виступала головним посередником між Тегераном, США та Радою Безпеки ООН.

Наразі цей формат використовується ширше, зокрема для координації спільних позицій щодо санкцій, безпеки та ситуації на Близькому Сході.

Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що впевнений у тому, що мирний процес між Україною та країною-агресоркою врешті-решт призведе до завершення війни.

Водночас Інститут вивчення війни повідомив, що поки немає жодних ознак того, що Кремль має намір завершити агресію, попри заяви російського диктатора.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Франція Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії