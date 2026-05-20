Зеленский хочет участия Европы в переговорах с РФ: названы три главные страны

12:38 20.05.2026 Ср
2 мин
Президент стремится донести до РФ мысль, что переговоры нужны ей самой
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский хочет участия Европы в переговорах с РФ: названы три главные страны Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Украина стремится восстановить европейский дипломатический формат Е3 с участием Британии, Франции и Германии для проведения мирных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным дипломатических источников, украинская сторона больше не считает США эффективным посредником в переговорах. Поэтому украинский президент Владимир Зеленский "видит потенциал" в восстановлении формата Е3.

С соответствующим предложением глава государства уже обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время телефонного разговора на прошлой неделе, заявив о желании наполнить этот формат "дополнительным содержанием".

Источник в E3 подтвердил ведение переговоров, однако конкретных договоренностей о прямых контактах с РФ пока нет.

По словам источников, украинские власти хотят, чтобы европейские переговорщики донесли до Кремля мысль, что мирные переговоры отвечают интересам самой России. В частности из-за того, что "Украина может испортить россиянам праздничный сезон".

Ожидается, что препятствование путешествиям граждан РФ и дальнейшее снижение доверия к российскому диктатору внутри страны может стать действенным способом заставить Путина добровольно сесть за стол переговоров.

Что известно о формате E3

Формат E3 - это неформальный механизм дипломатического сотрудничества между Францией, Германией и Британией.

Он был создан в 2003 году для переговоров с Ираном по его ядерной программе. Тогда европейская тройка выступала главным посредником между Тегераном, США и Советом Безопасности ООН.

Сейчас этот формат используется шире, в частности для координации общих позиций по санкциям, безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что уверен в том, что мирный процесс между Украиной и страной-агрессором в конце концов приведет к завершению войны.

В то же время Институт изучения войны сообщил, что пока нет никаких признаков того, что Кремль намерен завершить агрессию, несмотря на заявления российского диктатора.

Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России