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Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом у Нідерландах

Понеділок 07 квітня 2025 21:36
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Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом у Нідерландах Фото: колишній генпрокурор України Андрій Костін (rbc ua)
Автор: Ірина Гайдук

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього генерального прокурора Андрія Костіна послом у Нідерландах та постпредом при Організації по забороні хімічної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази Зеленського.

Своїм указом від 7 квітня під номером 212 Зеленський відправив Костіна до Нідерландів.

"Призначити Костіна Андрія Євгеновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди", - йдеться в документі.

Наступним указом 213 президент доручив Костіну представляти Україну при міжнародній організації.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди Костіна Андрія Євгеновича Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", - зазначається в тексті указу.

Звільнення Костіна з посади генпрокурора

Нагадаємо, раніше Андрій Костін був генеральним прокурором України. У жовтні 2024 року він пішов з посади після скандалів, пов'язаних з оформленням інвалідності прокурорами.

Тоді на початку жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. У них знайшли 6 млн доларів. Виявилося, що за схемою начальниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи оформили інвалідність близько 50 прокурорів Хмельницької області. Обласного прокурора Олексія Олійника звільнили через скандал з МСЕК.

Після цього були викриті ще декілька посадовців МСЕК в інших регіонах. На тлі цього президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК.

Водночас саме тоді у відставку пішов генеральний прокурор Андрій Костін.

А в грудні 2024 року РБК-Україна дізналося, що колишній генпрокурор Андрій Костін може отримати дипломатичну посаду. Джерела повідомляли, що його можуть відправити керувати посольством в Нідерландах.

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