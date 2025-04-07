Зеленский назначил экс-генпрокурора Костина послом в Нидерландах

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего генерального прокурора Андрея Костина послом в Нидерландах и постпредом при Организации по запрещению химического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы Зеленского.

Своим указом от 7 апреля под номером 212 Зеленский отправил Костина в Нидерланды.

"Назначить Костина Андрея Евгеньевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды", - говорится в документе.

Следующим указом 213 президент поручил Костину представлять Украину при международной организации.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды Костина Андрея Евгеньевича Постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", - отмечается в тексте указа.

Увольнение Костина с должности генпрокурора

Напомним, ранее Андрей Костин был генеральным прокурором Украины. В октябре 2024 года он ушел с должности после скандалов, связанных с оформлением инвалидности прокурорами.

Тогда в начале октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкой МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. У них нашли 6 млн долларов. Оказалось, что по схеме начальницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы оформили инвалидность около 50 прокуроров Хмельницкой области. Областного прокурора Алексея Олейника уволили из-за скандала с МСЭК.

После этого были разоблачены еще несколько должностных лиц МСЭК в других регионах. На фоне этого президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК.

В то же время именно тогда в отставку ушел генеральный прокурор Андрей Костин.