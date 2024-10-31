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Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора

Київ, Четвер 31 жовтня 2024 09:33
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Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора Фото: Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Глава держави підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №745, опублікований на сайті Офісу президента.

"Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади генерального прокурора", - йдеться у документі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Андрія Костіна 28 жовтня. Парламент підтримав відставку Костіна наступного дня.

Додамо, що у 2019 році Андрій Костін був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу" номером 108 у списку як безпартійний. Він був заступник голови, а тоді очільником Комітету з питань правової політики.

Андрій Костін очолював Офіс генерального прокурора України з кінця липня 2022 року. На цій посаді він замінив Ірину Венедіктову.

Чому звільнили Костіна

Про рішення звільнитися з посади генпрокурора Андрій Костін повідомив після скандалів, пов'язаних з оформленням інвалідності прокурорами.

Так, на початку жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. У них знайшли 6 млн доларів. Виявилося, що за схемою начальниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка перебуває в СІЗО, оформили інвалідність близько 50 прокурорів Хмельницької області. Обласного прокурора Олексія Олійника звільнили через скандал з МСЕК.

Після цього були викриті ще декілька посадовців МСЕК в інших регіонах. На тлі цього президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК.

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