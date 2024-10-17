Генпрокурор звільнив голову Хмельницької облпрокуратури після скандалу з МСЕК

Олексій Олійник, який був головою Хмельницької обласної прокуратури, написав заяву про звільнення 17 жовтня. Це сталось після скандалу зі МСЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Там також заявили, що наразі триває проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури. Воно охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.

"Наказом Генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням", - повідомили в Генпрокуратурі.

Скандал із прокурорами у Хмельницькій області

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що прокурорам Хмельницької облпрокуратури отримати статус інвалідності "допомогла" скандальна голова Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа. За даними ЗМІ, нібито всі прокурори облпрокуратури, окрім одного, стали "особами з інвалідністю".

Згодом генпрокурор Андрій Костін на цьому тлі доручив провести службову перевірку.

А сьогодні Олійник написав у Facebook що він отримав статус особи з інвалідністю. За його словами, у 2005 році він отримав травму на робочому місці, коли вивчав матеріали кримінального провадження.

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