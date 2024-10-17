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Генпрокурор звільнив голову Хмельницької облпрокуратури після скандалу з МСЕК

Четвер 17 жовтня 2024 19:28
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Генпрокурор звільнив голову Хмельницької облпрокуратури після скандалу з МСЕК Фото: Олексій Олійник (khmel_gp.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Олексій Олійник, який був головою Хмельницької обласної прокуратури, написав заяву про звільнення 17 жовтня. Це сталось після скандалу зі МСЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"Наказом Генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням", - повідомили в Генпрокуратурі.

Там також заявили, що наразі триває проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури. Воно охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.

Скандал із прокурорами у Хмельницькій області

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що прокурорам Хмельницької облпрокуратури отримати статус інвалідності "допомогла" скандальна голова Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа. За даними ЗМІ, нібито всі прокурори облпрокуратури, окрім одного, стали "особами з інвалідністю".

Згодом генпрокурор Андрій Костін на цьому тлі доручив провести службову перевірку.

А сьогодні Олійник написав у Facebook що він отримав статус особи з інвалідністю. За його словами, у 2005 році він отримав травму на робочому місці, коли вивчав матеріали кримінального провадження.

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Офіс Генпрокурора
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