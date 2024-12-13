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Екс-генпрокурор Костін може стати послом в одній з країн ЄС, - джерело

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 19:54
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Екс-генпрокурор Костін може стати послом в одній з країн ЄС, - джерело Фото: колишній генпрокурор Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Мілан Лєліч

Колишній генпрокурор Андрій Костін може отримати дипломатичну посаду. Його можуть відправити керувати посольством в Нідерландах.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в Офісі президента України.

Сьогодні про можливість такого призначення повідомили ЗМІ та народний депутат Ярослав Железняк.

Співрозмовник РБК-Україна підтвердив, що на Банковій дійсно є намір призначити Костіна послом в Нідерландах.

Звільнення Костіна з Офісу генпрокурора

Зауважимо, що раніше цього року в Україні спалахнув скандал через велику кількість прокурорів з інвалідністю у Хмельницькій області.

За припущеннями журналістів, вони всі були визнані особами з інвалідністю в обмін на покривання корупційних схем керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи. Нагадаємо, що у жовтні ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного МСЕК та її сина на незаконному збагачені.

Цей скандал призвів до ліквідації МСЕК, а також до масштабних перевірок їхніх рішень. Водночас саме тоді у відставку пішов генеральний прокурор Андрій Костін.

Костін не перший генпрокурор, який може стати послом від України. У листопаді минулого року український президент Володимир Зеленський призначив колишнього генпрокурора Ірину Венедіктову послом у Швейцарії.

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Офіс Генпрокурора
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