Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК
Президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Як вказано в указі, Кабмін має розробити план про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Його необхідно буде подати на розгляд до Верховної Ради внесення
Також впродовж 3 місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям - усі необґрунтовані рішення переглянуть.
В указі вказано, що за два тижні буде створений план цифровізації процесів МСЕК. А протягом тижня буде проведено аудит пенсійних виплат по інвалідності для держслужбовців.
Окрім цього буде переглянуто механізм нарахувань пенсій для посадових осіб, щоб зробити систему прозорішою.
Скандали у роботі МСЕК
Нагадаємо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу спіймали на корупційній схемі. Також під час перевірок МСЕК стало відомо, що за схемою Крупи інвалідність оформили близько 50 прокурорів Хмельницької області.
Згодом в Україні відбулась низка подібних викриттів - зокрема, у керівниці Миколаївської МСЕК знайшли 450 тисяч доларів.
Сьогодні ж Зеленський провів засідання РНБО. Воно стосувалось ситуації зі скандалами у МСЕК. За його результатами було генеральний прокурор Андрій Костін пішов з посади.
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