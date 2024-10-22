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Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК

Вівторок 22 жовтня 2024 18:35
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Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Як вказано в указі, Кабмін має розробити план про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Його необхідно буде подати на розгляд до Верховної Ради внесення

Також впродовж 3 місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям - усі необґрунтовані рішення переглянуть.

В указі вказано, що за два тижні буде створений план цифровізації процесів МСЕК. А протягом тижня буде проведено аудит пенсійних виплат по інвалідності для держслужбовців.

Окрім цього буде переглянуто механізм нарахувань пенсій для посадових осіб, щоб зробити систему прозорішою.

Скандали у роботі МСЕК

Нагадаємо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу спіймали на корупційній схемі. Також під час перевірок МСЕК стало відомо, що за схемою Крупи інвалідність оформили близько 50 прокурорів Хмельницької області.

Згодом в Україні відбулась низка подібних викриттів - зокрема, у керівниці Миколаївської МСЕК знайшли 450 тисяч доларів.

Сьогодні ж Зеленський провів засідання РНБО. Воно стосувалось ситуації зі скандалами у МСЕК. За його результатами було генеральний прокурор Андрій Костін пішов з посади.

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