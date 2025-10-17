Зеленський привіз Трампу мапи "больових точок" РФ, щоб натиснути на Путіна, - джерело

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще вчора, 16 жовтня, прибув до Вашингтона.

Зокрема, глава української держави вже зустрівся з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin. Темою переговорів стала можливість посилення української протиповітряної оборони, а також постачання винищувачів F-16 і ракет до них.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, головною темою стане розширення списку зброї, яку США готові передати Україні. Зокрема, йдеться про далекобійні ракети Tomahawk.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що обрав Угорщину для перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним через повагу до прем’єр-міністра Віктора Орбана та стабільність країни.

Крім того, президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Дональду Трампу "тисячі дронів" в обмін на ракети "Томагавк".

Президент США Дональд Трамп також заявив, що не турбується через спроби російського диктатора Володимира Путіна "виграти для себе час". За його словами, в цьому немає "нічого страшного".