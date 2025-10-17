Зеленський привіз Трампу мапи "больових точок" РФ, щоб натиснути на Путіна, - джерело

Президент України Володимир Зеленський привіз на зустріч із американським колегою Дональдом Трампом карти з цілями в Росії, удари по яких можуть змусити її зупинити війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в українській делегації.
Співрозмовник видання зазначив, що Зеленський та команда цього разу також привезли на зустріч із Трампом декілька карт. Він наголосив, що вони мають велике значення для розмови з американським президентом.
"На картах - больові точки російської оборонки та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити війну", - повідомило джерело.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще вчора, 16 жовтня, прибув до Вашингтона.
Зокрема, глава української держави вже зустрівся з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin. Темою переговорів стала можливість посилення української протиповітряної оборони, а також постачання винищувачів F-16 і ракет до них.
За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, головною темою стане розширення списку зброї, яку США готові передати Україні. Зокрема, йдеться про далекобійні ракети Tomahawk.
Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що обрав Угорщину для перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним через повагу до прем’єр-міністра Віктора Орбана та стабільність країни.
Крім того, президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Дональду Трампу "тисячі дронів" в обмін на ракети "Томагавк".
Президент США Дональд Трамп також заявив, що не турбується через спроби російського диктатора Володимира Путіна "виграти для себе час". За його словами, в цьому немає "нічого страшного".