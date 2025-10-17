ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський обговорив із Lockheed Martin системи ППО та F-16

Україна, П'ятниця 17 жовтня 2025 10:24
Зеленський обговорив із Lockheed Martin системи ППО та F-16 Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна обговорює з оборонною компанією Lockheed Martin можливості посилення протиповітряної оборони та постачання ракет і літаків F-16. Співпраця має допомогти зміцнити захист країни перед зимовим періодом, коли Росія посилює ракетні атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що разом з представниками оборонної компанії Lockheed Martin вони обговорили перспективи для співпраці та можливості для збільшення захисту України від російської агресії.

Своєю чергою президент розповів про конкретні потреби України в системах ППО та ракетах до них, а також у літаках F-16.

"Росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні перед початком зими, і саме зараз ми потребуємо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Ми розуміємо конкретні кроки, які необхідні для нашого захисту, і працюємо для їх реалізації", - відзначив він.

Зеленський також подякував Lockheed Martin і Сполученим Штатам Америки за допомогу Україні.

Співпраця України з Lockheed Martin

Зауважимо, що компанія Lockheed Martin є розробником винищувачів. Зокрема й F-35 та F-16.

Ми повідомляли, що раніше цього місяця Бельгія отримала перші чотири літаки F-35 зі США, що, своєю чергою, відкрило шлях для поставок винищувачів F-16 в Україну.

"Ми почали з відвідування заводу Lockheed Martin у Форт-Верті, штат Техас, на виробничому майданчику наших F-35. Перші чотири літаки прибудуть у Флоренн у понеділок", - пояснив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

