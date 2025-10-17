RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский привез Трампу карты "болевых точек" РФ, чтобы надавить на Путина, - источник

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский привез на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом карты с целями в России, удары по которым могут заставить ее остановить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в украинской делегации.

Собеседник издания отметил, что Зеленский и команда на этот раз также привезли на встречу с Трампом несколько карт. Он отметил, что они имеют большое значение для разговора с американским президентом.

"На картах - болевые точки российской оборонки и военной экономики, на которые можно нажать, чтобы заставить Путина прекратить войну", - сообщил источник.

 

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще вчера, 16 октября, прибыл в Вашингтон.

В частности, глава украинского государства уже встретился с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin. Темой переговоров стала возможность усиления украинской противовоздушной обороны, а также поставки истребителей F-16 и ракет к ним.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, главной темой станет расширение списка оружия, которое США готовы передать Украине. В частности, речь идет о дальнобойных ракетах Tomahawk.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал Венгрию для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным из-за уважения к премьер-министру Виктору Орбану и стабильности страны.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Дональду Трампу "тысячи дронов" в обмен на ракеты "Томагавк".

Президент США Дональд Трамп также заявил, что не беспокоится из-за попыток российского диктатора Владимира Путина "выиграть для себя время". По его словам, в этом нет "ничего страшного".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в УкраинеВстреча Зеленского и Трампа