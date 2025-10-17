Зеленский привез Трампу карты "болевых точек" РФ, чтобы надавить на Путина, - источник

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще вчера, 16 октября, прибыл в Вашингтон.

В частности, глава украинского государства уже встретился с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin. Темой переговоров стала возможность усиления украинской противовоздушной обороны, а также поставки истребителей F-16 и ракет к ним.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, главной темой станет расширение списка оружия, которое США готовы передать Украине. В частности, речь идет о дальнобойных ракетах Tomahawk.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал Венгрию для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным из-за уважения к премьер-министру Виктору Орбану и стабильности страны.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Дональду Трампу "тысячи дронов" в обмен на ракеты "Томагавк".

Президент США Дональд Трамп также заявил, что не беспокоится из-за попыток российского диктатора Владимира Путина "выиграть для себя время". По его словам, в этом нет "ничего страшного".