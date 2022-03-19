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Зеленский присвоил звание Героя Украины двум командирам, которые защищают Мариуполь

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Суббота 19 марта 2022 01:56
Зеленский присвоил звание Героя Украины двум командирам, которые защищают Мариуполь Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем украинцам, которые защищают нашу страну. При этом глава государства присвоил звание Героя Украины двум командирам за защиту Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя, нашего героического города, переживающего наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины", - отметил глава государства.

Звание Героя Украины присвоено полковнику Баранюку Владимиру Анатольевичу - командиру 36 отдельной бригады морской пехоты и майору Прокопенко Денису Геннадьевичу - командиру отряда специального назначения "Азов".

Президент также выразил благодарность 36 отдельной бригаде морской пехоты, 501 отдельному батальону морской пехоты, 1 отдельному батальону морской пехоты, 12 бригаде НГУ и отдельному отряду специального назначения "Азов".

Напомним, Зеленский рассказал о срывах гуманитарных коридоров и эвакуации мариупольцев.

Мы также писали о том, что оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье.

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