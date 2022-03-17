Двое детей ранены: Зеленский рассказал о срывах гуманитарных коридоров и эвакуации мариупольцев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что гуманитарные коридоры в среду, 16 марта, не работали. Российские военные не останавливали обстрелы и не гарантировали безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Мы готовы обеспечить тишину, мы готовы вывозить людей и направлять гуманитарные грузы, но мы не можем подставлять людей под обстрел на дороге. Поймите нас", - заявил глава государства.

Он также отметил, что для российских оккупантов нет такого военного преступления, которое они бы не осуществили.

Президент также добавил, что получилось забрать мариупольцев, которым удалось выбраться в Бердянск. Беженцев забирают в Запорожье.

Всего за 16 марта удалось перевезти более 6 тысяч мариупольцев, из них более 2 тысяч - это дети.

"Российские военный пытались сорвать и это движение. Они открыли минометный огонь по участке дороги между Васильевкой и Каменским Запорожской области. Только чудом погибших нет. Пять украинцев получили ранения, из них двое детей", - рассказал Зеленский.