Двое детей ранены: Зеленский рассказал о срывах гуманитарных коридоров и эвакуации мариупольцев
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что гуманитарные коридоры в среду, 16 марта, не работали. Российские военные не останавливали обстрелы и не гарантировали безопасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.
"Мы готовы обеспечить тишину, мы готовы вывозить людей и направлять гуманитарные грузы, но мы не можем подставлять людей под обстрел на дороге. Поймите нас", - заявил глава государства.
Он также отметил, что для российских оккупантов нет такого военного преступления, которое они бы не осуществили.
Президент также добавил, что получилось забрать мариупольцев, которым удалось выбраться в Бердянск. Беженцев забирают в Запорожье.
Всего за 16 марта удалось перевезти более 6 тысяч мариупольцев, из них более 2 тысяч - это дети.
"Российские военный пытались сорвать и это движение. Они открыли минометный огонь по участке дороги между Васильевкой и Каменским Запорожской области. Только чудом погибших нет. Пять украинцев получили ранения, из них двое детей", - рассказал Зеленский.
Напомним, Зеленский обратился к украинцам во всем мире. Президент заявил, что цена за войну против Украины должна стать невероятно болезненной для России.
Ранее Зеленский объяснил, почему агрессивные планы России еще не развалились.
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